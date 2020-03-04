Российский президент Владимир Путин вновь громко оконфузился

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидера Кремля разнесли за интервью, которое он дал пропагандисту в рамках программы "20 вопросов Владимиру Путину".

Россиян взбесило рассуждение Владимира Путина об экономической стабильности и застое в экономике.

"Стабильность или застой? Чем экономическая стабильность отличается от застоя? Путин: Очень просто. Экономическая стабильность — это база для развития. И вообще, стабильность — это всегда база для развития. А застой — это, по сути дела, движение назад, никакого развития", - говорится в публикации пропагандиста Дмитрия Смирнова, называющего себя "журналистом кремлевского пула".

Пользователи гневно отреагировали на публикацию и напомнили, что во время правления Владимира Путина курс рубля упал в несколько раз, в отдаленных районах - настоящая нищета.

"О путинской стабильности. Обрушил рубль в 2 раза. Теперь он стабильно держится уже 6 лет. Чего вам надо?", "Почему никто не критикует западную стабильность? Чем она от застоя отличается?", "Гёббельс курит в сторонке смотря, как плешивый на голубом глазу переворачивает все наизнанку и откровенно врет ..постоянно лжёт", "Абсолютно верно, движемся назад, в полную ж*пу", "Я так и не понял, банкротство заводов, оптимизация медицины, деградация образования, пенсионная реформа - это стабильность или застой?", "Экономическая стабильность это показатель того, что экономика определенное время не увеличивается и не уменьшается. А у вас "товарищ" Путин отрицательный рост", - с сарказмом пишут они в комментариях.

Ранее мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях. На этот раз Владимир Путин стал героем яркой фотожабы после обострения в Сирийской Республике.

В привычном для себя стиле лидера Российской Федерации высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина с ножом в руке, который взял в заложники турецкий помидор.

"Не стреляйте, у меня заложник", - говорится в подписи к фотожабе Сергея Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин потерпит очередное фиаско на Ближнем Востоке, а россиянам потом расскажет о "геополитическом успехе".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.