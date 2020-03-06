Фрейд помер, так и не объяснив, какие проблемы у тех, кто ставит лайки под собственными постами…

Комдиву прислали нового водителя.

- Так, матрос, как твоя фамилия?

- Называйте меня по имени - Андрей!

- Так, матрос, ты не понял. Я всех своих водителей называю по фамилии. Твоя фамилия?

- Любимый моя фамилия.

- Так, Андрей, заводи. Поехали!

***

- Капитан! В корабле пробоина!

- Где?

- По левому борту, ниже ватерлинии.

- А-а, тогда ничего, там не заметно.

***

Командир вызывает матроса:

- Ты в загробную жизнь веришь?

- Нет.

- Там к тебе дядя приехал, к которому ты две недели назад на похороны ездил.

***

– Доктор, если вы меня вылечите от интернет-зависимости, я добавлю вас в друзья!

***

- Моня! Сколько раз я тебе сегодня говорила, шо нельзя быть таким дотошным!

- … Семь…

***

В Одессе очередь в пляжный туалет… это место, где собираются приличные, интеллигентные люди...

***

Священник в своем открытом автомобиле остановился в зоне действия знака “Остановка запрещена”. Тут подходит полицейский и говорит:

– Сожалею, святой отец, но вы согрешили…

***

– Интересно, а есть таблетки от голода?

– Да, только они большие.

– Да ерунда, лишь бы помогали.

– Они помогают.

– А как называются?

– Котлеты…

***

– Слушай, я тебе сейчас шутку расскажу – обоссышься.

– Доктор, может вы перестанете шутить про мой энурез?

***

– Слушай, недавно по ошибке выкинул таблетку виагpы в унитаз.

– И что?

– Крышка от унитаза больше не опускается!

***

45% погибших насильственной смертью были знакомы со своими убийцами.

Вывод: чем меньше людей ты знаешь, тем меньше желающих тебя прикончить.

Напомним, Путин удивил нелепой выходкой перед камерами, россияне в ярости.

Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.

Также Politeka писала, что Путин накинулся на девушку: россиянам показали настоящее лицо президента.