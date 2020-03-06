Фрейд помер, так и не объяснив, какие проблемы у тех, кто ставит лайки под собственными постами…
Комдиву прислали нового водителя.
- Так, матрос, как твоя фамилия?
- Называйте меня по имени - Андрей!
- Так, матрос, ты не понял. Я всех своих водителей называю по фамилии. Твоя фамилия?
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- Любимый моя фамилия.
- Так, Андрей, заводи. Поехали!
***
- Капитан! В корабле пробоина!
- Где?
- По левому борту, ниже ватерлинии.
- А-а, тогда ничего, там не заметно.
***
Командир вызывает матроса:
- Ты в загробную жизнь веришь?
- Нет.
- Там к тебе дядя приехал, к которому ты две недели назад на похороны ездил.
***
– Доктор, если вы меня вылечите от интернет-зависимости, я добавлю вас в друзья!
***
- Моня! Сколько раз я тебе сегодня говорила, шо нельзя быть таким дотошным!
- … Семь…
***
В Одессе очередь в пляжный туалет… это место, где собираются приличные, интеллигентные люди...
***
Священник в своем открытом автомобиле остановился в зоне действия знака “Остановка запрещена”. Тут подходит полицейский и говорит:
– Сожалею, святой отец, но вы согрешили…
***
– Интересно, а есть таблетки от голода?
– Да, только они большие.
– Да ерунда, лишь бы помогали.
– Они помогают.
– А как называются?
– Котлеты…
***
– Слушай, я тебе сейчас шутку расскажу – обоссышься.
– Доктор, может вы перестанете шутить про мой энурез?
***
– Слушай, недавно по ошибке выкинул таблетку виагpы в унитаз.
– И что?
– Крышка от унитаза больше не опускается!
***
45% погибших насильственной смертью были знакомы со своими убийцами.
Вывод: чем меньше людей ты знаешь, тем меньше желающих тебя прикончить.
Напомним, Путин удивил нелепой выходкой перед камерами, россияне в ярости.
Как сообщала Politeka, неудачная эвакуация украинки из Китая насмешила сеть, "Слуга народа" в деле.
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