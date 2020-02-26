В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который перешел все границы и набросился на девушку

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Алеша Ступин в Twitter.

Так, на опубликованном снимке Путин с дубинкой в руках набросился на девушку, которая одета в цвета флага Украины. Как можно заметить, властелин Кремля полуголый и схватил девушку за волосы. Это стало причиной бурного скандала со стороны пользователей.

«Настоящий садист», «О боже, еще и с дубинкой», «бегите от него, глупцы!», «Тише Машенька, не плач. А на выборы пи**чь», «Ихтамнеты и Украина», «что-то роста он тут великанского», - пишут они.

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Поводом для появления едких комментариев стало поздравление от Владимира Путина российским будистам с наступающим Лунным годом.

Подобная публикация появилась в личном микроблоге российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, который продолжает упорно называть себя "журналистом кремлевского пула".

«Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесёт успехи в добрых делах и начинаниях»: Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю», - говорится в публикации.

Россияне едко отреагировали на пост Смирнова и предположили, что для встречи с буддистами отправили нового двойника Владимира Путина.

"Буддистов поздравил, а свидетелей Иеговы посадил. Ох*енно дед", "А якутского шамана поздравил?", "А вот сидетели Иеговы все террористы, мир содрогается от терриристических актов, устроенных ими. Хорошо что у нас есть самая мирная религия-ислам", "Дед Поздравлюн", "Вампиры живут по ночам. П**даравлюн по лунному календарю", "А это какая-то новая версия Путина?", "Во работенка у президента! На венках ленточки мусолить и поздравлять в перерывах от плавания и забивания шайб", "И не забыл им накинуть 5 лет к пенсионному возрасту,для пущего счастья и благополучия", "Консервы", - шутят пользователи в комментариях.

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