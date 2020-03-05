Владимир Путин более шести часов проговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на фоне обострения конфликта в Сирии

Ранее отношения Турции и России резко обострились после того, как турецкие военные погибли в результате обстрела в сирийском Идлибе, в причастности к которому обвиняют российских военных. 5 марта Эрдоган прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным.

Беседа президентов длилась шесть с половиной часов, после чего они согласовали итоговый документ по вопросам урегулирования ситуации в Сирии (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). В частности, было объявлено о решении ввести режим прекращения огня в Идлибе с 6 марта. Впрочем, остальные детали переговоров президенты раскрывать не спешили.

В сети также появилось видео с отрывком беседы президентов. Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, как спокойно на нем держится Эрдоган и как при этом нервничает Путин. Так, президент РФ постоянно топал ногами и чаще смотрел в пол, чем на своего собеседника. Соответствующим видео поделился в Твиттер журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Эрдогану пох серьезный разговор,сидит такой надменный..зато, у дедка ножкам и ручкам нет покоя»», «Ёрзает, ручки теребит, губу кусает, глаза отводит», «путин совсем самообладание потерял. Как то даже стыдно за него. Другое дело когда он встречается с активистами ОНФ. Что то и про помидоры не вспоминает. Это тебе не в автобусе п**нуть и убежать», «Решил быть выше Эрдогана и одел новые, высокие пынеходы, а они жмут», «И что это такое????? Путин нервничает, а Эрдоган спокоен. Всё сдался уличный хулиган?», «штото у вольдемара коленки трясутся. Куда вальяжность делась?», «В интервью такого мачо из себя строит, а тут такой шкодливый сидит. Ручки, ножки, глазки, все говорит как ему страшно», «Эрдоган рвётся в бой, а Путину хочется объехать его на кривой козе», - пишут люди.

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