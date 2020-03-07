Недавно в Украине зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

В двух украинских областях объявили о карантине, пишет Politeka.net. Между тем, пока власти говорят о том, что активно принимаются меры по обеспечению безопасности, один из наших граждан решил себя перестраховать.

Так, на одной из улиц Харькова сфотографировали сотрудника одной и компаний доставки. На молодом человеке были обычная куртка и джинсы с кроссовками, но внимание привлек противогаз, который он натянул на лицо.

Снимки тут же распространились по сети. В одной из групп сделали публикацию с припиской: "Защита от коронавируса уровня Glovo".

Люди стали активно коммантировать увиденное.

"И без перчаток...", "ДА ПОФИГ В ПРОТИВОГАЗЕ ОН РУКИ ЯВНО НЕ ОБЛИЖЕТ))", "У меня двойной есть второй от радиационной пыли", "тебя не один вирус не возьмет", "Сталкер", "Я в школе филонила их одевать. Так что не умею даже", "Такой фильтр фильтрует вирусы?)", "Курьер наверное разносит противогазы, в своей желтой коробке", "Палата номер 6", - написали пользователи сети.

Напомним, украинка Анастасия Зинченко, которую отказались эвакуировать из Китая вместе с собакой, стала героиней яркой фотожабы.

Ситуацию украинки не могли обойти стороной пользователи сети.

Так, появилось изображение Анастасии с ее собачкой. На картинке девушка произносит: "Возьмите нас с Мишель в партийный список - не пожалеете! Мишель №1, я №2 - ни один избиратель не устоит!".

Отметим, девушка рассказала свою историю в соцсети. Позже с ней связался президент Владимир Зеленский, который успокоил Анастасию, сказав, что она вернется домой в скором времени. Однако прошло две недели, Зинченко все также находится в Китае, а тем временем в Украине ввели запрет на ввоз собак из Китая.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса и гриппа в Одессе закрыли столовые для малоимущих.

«Ситуация с гриппом в городе ухудшилась, а ситуацию с новым вирусом «К» прогнозировать не можем, в прочем как и весь мир", - сообщила руководитель фонда Катерина Ножевникова в ФБ.

Напомним, тысячи украинцев оказались в заложниках в Италии, тревожные данные.

Как сообщала Politeka, украинцам угрожает коронавирус из Италии, раскрыта скандальная правда.

Также Politeka писала, что назревают вторые Санжары, ад может повториться: «Власть планирует эвакуировать…».