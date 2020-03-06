Российский президент Владимир Путин стал объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Владимир Путин оконфузился, вновь комментируя утверждение поправок в Конституцию России.

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал обыкновенный российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

"Путин о поправках в Конституцию: Никогда не слышал, что страна должна вернуться в 90-е годы. Нужны гарантии невозможности отката назад, недопустимость новых попыток раскачки страны – этого никто не хочет. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории", - заявил он на рабочем заседании.

"Так он хочет вернуть страну в 30-е годы", "Дима, скажи деду, что страна живет уже хуже чем в 90-е", " Дима скажи деду что страна живет уже хуже чем в 90-е", "Она никуда из 90-x и не выходила ..а лишь залакировалась под патриотическую риторику", "Лучше 90е, чем этот ужас с поехавшим идиотом, возовнимшим себя каким-то мессией", "Он болен", "Этот человек никогда и ничего прямо не говорил. За это его и любят в определенных кругах!", "При встрече с Эрдоганом была раскачка ног. Так есть время на раскачку или нет?", - шутят россияне в комментариях под публикацией пропагандиста.

Ранее мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях. На этот раз Владимир Путин стал героем яркой фотожабы после обострения в Сирийской Республике.

В привычном для себя стиле лидера Российской Федерации высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина с ножом в руке, который взял в заложники турецкий помидор.

"Не стреляйте, у меня заложник", - говорится в подписи к фотожабе Сергея Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин потерпит очередное фиаско на Ближнем Востоке, а россиянам потом расскажет о "геополитическом успехе".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.