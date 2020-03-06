Владимир Путин получил неожиданное предложение руки и сердца прямо перед объективами камер

В пятницу, 6 марта, президент России прибыл с визитом в Иваново, известный в РФ, как «город невест». Там у Путина произошел странный разговор с одной из местных жительниц. Ни для кого не секрет, что хозяин Кремля давно в разводе. На это обратила внимание и одна из девушек, которой удалось побеседовать с Путиным на улице. Соответствующее видео разместил в Твиттер журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передает Politeka (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Она неожиданно выкрикнула: «А возьмите меня замуж», когда Путин остановился поговорить с толпой. Девушка призналась президенту РФ в любви и дала свое фото.

«Хорошее предложение, спасибо большое», - ответил на это Путин, окруженный охраной.

«Фотографию я передала, а там уже будет видно. Президент мне сказал, что это интересное предложение. Надеюсь, он фото все-таки увидит, а там есть и мой номер телефона», - рассказала девушка журналистам.

В соцсетях уже обсуждают возможную женитьбу Путина.

«Последний шанс выбраться из нищеты и зоны социально-экономической катастрофы: зарплаты в Иваново самые низкие в Центральном Фед Округе и среди самых низких по РФ», «любовь зла...», «Так она выше его на пол головы...», «Путин на скамейку встанет...», «Это постановка лишь для того, чтобы показать - а Государь наш Император-то ещё ого-го!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Путин оконфузился, вновь комментируя утверждение поправок в Конституцию России. Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал обыкновенный российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Путин о поправках в Конституцию: Никогда не слышал, что страна должна вернуться в 90-е годы. Нужны гарантии невозможности отката назад, недопустимость новых попыток раскачки страны – этого никто не хочет. Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашей истории", - заявил он на рабочем заседании.

"При встрече с Эрдоганом была раскачка ног. Так есть время на раскачку или нет?", - шутили россияне в комментариях под публикацией пропагандиста.

Напомним, Путин решил «раздавить» Эрдогана и пошел на крайние меры.

Как сообщала Politeka, Путин ярко оконфузился на заседании, в сети заподозрили неладное.

Также Politeka писала, что Путина поймали на лжи исторического масштаба, видео.