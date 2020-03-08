Президент Российской Федерации Владимир Путин стал объектом для новых насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Героем своей новой политической карикатуры его сделал известный российский художник Сергей Елкин.

Карикатурист решил высмеять российского президента Владимира Путина на фоне внесения изменений в Конституцию РФ, которые позволят ему и дальше оставаться у власти в Кремле.

На карикатуре он изобразил Владимира Путина в образах гусеницы, бабочки и куколки.

"И никаких двух сроков подряд", - подписал Елкин свой новый шедевр.

"Куколка не первой свежести", "Блин, это гениально, как всегда", "Личинка президента. Впрочем, это о Медведеве", "Позвольте, а яйцо", "А личинка? Ещё не отложили?", "Куколка-гусеница-бабочка, сокращенно КГБ", "Птичку нужно пририсовать, которая гусеницу склюет", "И каждый следующий президент будет исправлять ошибки предшественника", "Вот кто всё пожрал", "Осталось залить смолой и янтарный сувенир готов", "Дустом ее!", "А я перевоплощусь и переползу!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях. На этот раз Владимир Путин стал героем яркой фотожабы после обострения в Сирийской Республике.

В привычном для себя стиле лидера Российской Федерации высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина с ножом в руке, который взял в заложники турецкий помидор.

"Не стреляйте, у меня заложник", - говорится в подписи к фотожабе Сергея Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин потерпит очередное фиаско на Ближнем Востоке, а россиянам потом расскажет о "геополитическом успехе".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.