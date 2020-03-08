В сети появилось фото с президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Эрдоганом во время их личной встречи

Как передает Politeka.net, интересный момент подметили в Facebook группе "Баба і кіт".





На кадре лидеры РФ и Турции сидят друг напротив друга в креслах. На вполне обычном фото пользователи сети заметили странность: у обоих странное выражение, смесь недовольства с неким отвращением.





Комментируя данный снимок, многие пользователи сети отметили, что в таком взгляде Путина президент Украины Владимир Зеленский вряд ли мог увидеть желание к миру, но не обошлось и без шуток в сторону президента РФ.



"Неужели Эрдоган тоже увидел в этих глазах желание к миру?", "Реджеп, а может не надо?- Надо, Вова. Надо! ","У кого силикон сейчас лопнет ..)) "Наташа я скучала", "Целуй руку, шакал!", - писали пользователи сети.











Ранее в сети очередной раз подняли на смех президента России Владимира Путина из-за его роста.

На кадре президент РФ изображен в виде Моисея, который в руках вместо скрижалей держит табличку с надписью «Конституция». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Он первый за борт полетит», «на ковчег его», «Это же Сусанин», «Судя по направлению двадцатилетнего движения в сторону какого-то древнего архаичного царства, скорее, получается кто-то ровно наоборот», «Любого вождя надо подбрасывать 2 раза..а ловить один раз...», «Хоть бы эти "скрижали" его с горы в пропасть уволокли!», - писали в сети.

Напомним, Путин на камеру признался в зависимости и разгневал россиян.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.















