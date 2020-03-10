Владимир Путин получил возможность переизбираться на пост президента вопреки действующей российской Конституцией. Эта новость вызвала бурную реакцию в социальных сетях

10 марта в российской Госдуме выступили с предложением «обнулить президентские сроки» в случае принятия новых поправок в Конституцию, пишет Politeka. Это позволит Путину снова участвовать в президентских выборах в 2024 году. Президент РФ лично поддержал эту идею во время выступления перед депутатами.

«В принципе этот вариант был бы возможен, но при одном условии — если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам Конституции», - заявил Путин.

После этого Госдума одобрила данную поправку. Такой ход возмутил многих россиян, так как они расценили это как очередной шаг Путина к вечному правлению. Кроме того, люди обратили внимание на то, что Путин зачитывал свою реакцию по бумажке, в то время как предложение Терешковой в Госдуме попытались выставить как спонтанную инициативу.

«Вот и стало ясно из за какой поправки всё это действо затевалось!», «Как насчёт варианта дамы с косой?», «Да театр одного старого актёра, уже давно всем надоевшего», «Ну а для чего и затевалась вся эта срамота с конституцией», «Вечный Тутанхамон ж*па», «Обнуляй и властвуй!», «Баста карапузики, демократия кончилась. Не приживается она в России», «Ну и пипец...Спектакль окончен ...Занавес», «Это писец, товарищи! У нас теперь каждого президента будут ногами вперед, как в Северной Корее, из президентского кресла выносить?», - пишут люди.

Напомним, что в России одобрили поправку в Конституцию об обнулении президентских сроков. С таким предложением во вторник, 10 марта, выступила в Госдуме Валентина Терешкова. Владимир Путин лично поддержал предложенную поправку, при этом отметив, что окончательное решение должно оставаться за Конституционным судом.

После его слов Госдума поддержала поправку о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Это позволит Путину баллотироваться на президентские выборы в 2024-м году.

Напомним, Путин будет править вечно: принято историческое решение.

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