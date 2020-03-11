Отказ России присоединится к соглашению ОПЕК+о и сократить добычу нефти спровоцировал гнев Саудовской Аравии и обрушил цены на черное золото

Однако многие аналитики такой шаг РФ расценили как месть США за санкции против «Северного потока — 2». Обвал цен на нефть якобы выгоден россянам, поскольку приведет к банкротству американской сланцевой энергетики.

По этому поводу уже появились шутки в соцсетях. Так, блогер под ником Профессор Преображенский отреагировал на эту ситуацию очередным ироничным твитом, сообщив, что у России появился «новый страшный враг» – американские сланцевики.

Таким образом, теперь у Путина борются с банд***вцами, ф*шистами, фальсификаторами истории, турецкими помидорами, пармезаном, врагами Асада и со сланцевиками.

Единственное, на что российские власти упорно продолжают закрывать глаза, – беспросветная нищета половины собственного населения.

«Потому что только на этой нищете и держится», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказівали, что 9 марта на биржах был "черный понедельник" для России. Вслед за нефтью обвалился рубль по отношению к доллару и евро, а также рухнули акции российских монополистов.

Пропагандисты единогласно утверждали, что в падении нет ничего плохого, а ситуация скоро нормализуется.

Однако, после открытия торгов на бирже рубль обвалился еще больше. Теперь за один доллар предлагают 72,77 рублей (почти +6), а за евро - 82,47 (+6,4%).

Более того, на Московской бирже рухнули акции таких гигантов как Газпром, Лукойл, Роснефть, ВТБ.

Перед стартом торгов аналитики предупредили, что возможный курс доллара может подняться до отметки в 75,21 рублей, а евро - до 85,78 рублей. Поэтому не исключено, что это только начало и российская валюта еще раз рухнет во время торгов на биржах.

Напомним, что акции рухнули вслед за рублем, Россия может не оправиться: детали черного понедельника Путина.

А еще Politeka писала, что в России истерика из-за рекордного обвала рубля, все подробности.

Также Politeka сообщала, что цены на нефть и рубль рекордно рухнули, такого не было с 1991 года.