Российский президент Владимир Путин стал героем новой политической карикатуры

Об этом пишет Politeka.net.

В привычном для себя стиле Владимира Путина и Александра Лукашенко решил высмеять российский художник Сергей Елкин.

Он решил изобразить президентов РФ и Беларуси в виде спортсменов, которые соревнуются на лыжах.

"Никаких уступок по пошлинам на нефть. Финиш", - говорится в подписи к карикатуре, на которой Александр Лукашенко обгоняет своего коллегу из Кремля.

Пользователи с юмором отреагировали на карикатуру и отметили, что Владимира Путина обставили даже приближенные торговые партнеры.

"Молодец Батька, независимость страны за жижу не продал", "Лукашенко обвалил рынок нефти!", "Батьке теперь выгоднее покупать нефть на американской бирже. Слава маразматику Путину!", "Твоё лицо, когда не послушал ВВП и прикупил нефть у норвегов за дофуя, а через 2 месяца цена пробила дно!", "Сейчас как с газом с Украиной будет - некуда будет нефть девать, побежит Сечин к Лукашенко за контрактом", "У саудитов нужно покупать, теперь чтобы насолить России они батьке мегаскидки предложат", - шутят они в комментариях под публикацией.

До этого мы писали, что глава страны-агрессора Владимир Путин продолжает бредить тем, что на Россию кто-то планирует напасть. Скандальное заявление он сделал в интервью пропагандисту.

В частности, лидер Кремля пригрозил развязать новую бойню при условии, если на Россию якобы кто-то попытается напасть. Это заявление прозвучало, когда Владимир Путин вспоминал результаты "Великой отечественной войны".

"И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", – заявил Путин на камеру.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.