Владимира Путина изобразили в новой карикатуре вместе с друзьями

Президент России Владимир Путин часто становится героем фотожаб, пишет Рoliteka.net. Особенно новые кратинки всплывают после скандальных заявлений и действий гаранта.

Так, недавно Госдума поддержала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Таким образом, существует вероятность, что Путин еще десятки лет пробудет при должности.

Эксперты говорят, что если поправки в Конституцию, которые собираются внести, примут, то с юридической точки зрения появится необходимость обнулить президентские сроки.

В результате это будет уже другой институт президентства и на него не смогут распространяться ограничения старого.

Известный соратник Путина, глава Чечни Рамзан Кадыров, поддержал идею обнуления сроков президента. По его словам, норма Конституции РФ об ограничении сроков пребывания президента в должности должна быть навсегда исключена из Основного закона.

Поэтому Кадыров положительно оценил идею разрешить Путину пойти на новые выборы.

Данную тему поддержали и некоторые представители церкви, ведь новые поправки также должны узаконить слово брак, как союз женщины и мужчины.

Художник Алеша Ступин изобразил всех указанных лиц в меткой карикатуре. Так, на картинке изображен ватник, который держит на плечах всех, включая Путина и Кадырова. Чтобы человек внизу двигался, ему перед глазами повесили палку с бутылкой водки.

Почти за сутки пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Констипутционное право... Жизнь за Царя!", "Пищевая пирамида бл, но жаль почему то только ханурика, который на шапку хлу попал...", "100%", "А это кадыров бутылку водки держит?", "Классная картинка!", "Страна - "одиночная камера", тюрьма народов, империя зла, цапьячий загон для дебилов, страна "вечного- посмертного- ботекснонакаченого- коротконогого урода!» Стадо баранов, козлов, ослов, шакалов, дураков, зомби!", - написали пользователи сети.

Напомним, художник Сергей Елкин также опубликовал яркую карикатуру об "обнулении" Путина.

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