В Верховной Раде принял присягу новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко

Об этом стало известно сегодня, 17 марта, пишет Рoliteka.net. В сети появилось видео, как новый министр успел отличиться.

Так, для присяги он стал идти на место президента, чем насмешил своих коллег. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)



Спикер ВР прокомментировал конфуз одним словом: "Смело!".

Известно, что Игорь Петрашко явлется опытным топ-менедежером. До своего назначения он не занимал никаких властных должностей. Однако, стоит отметить, что в 2015 года он был одним из претендентов на кресло главы Государственной фискальной службы, однако не дошел до финала.

По образованию новый министр - управленец. Петрашко обучался во Львовском национальном политехническом университете со степенью бакалавра бизнес-администрирования.

У него большой опыт работы в финансовой сфере и аграрном бизнесе, а также опыт антикризисного менеджмента в разных компаниях.

С 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге Укрлендфарминг, руководя операционными процессами. На данный момент он все также присутствует среди топ-менеджмента на сайте УЛФ.



Напомним, 17 марта также Верховная Рада планирует назначить нового генпрокурора страны. По неофициальным данным, им станет Ирина Венедиктова, которая сейчас занимает пост и.о. главы ГБР.

Напомним также, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что трое человек отказались работать в его правительстве.

Так, от должностей в Кабмине Шмыгаля отказались Олег Коростелев, который мог стать вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, Роман Жуковский - на должность министра экономики и Тимофей Милованов- - главой Минагрополитики.

Ранее мы писали, что бывший министр экономики Украины Виктор Суслов сообщил, что падение гривны вызвано главной мерой мировым финансовым кризисом.

"Этот кризис спровоцирован резким падением цен на нефть. Еще одна причина начавшегося кризиса – это коронавирус, что вызвало падение спроса, экспорта-импорта, транспортных перевозок", - подчеркнул он.

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