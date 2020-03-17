Российский президент Владимир Путин продолжает позориться перед камерой

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз глава Кремля опозорился, давая интервью российскому пропагандисту из агентства ТАСС.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал другой пропагандист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В частности, Владимир Путин решил сравнить Россию с Украиной, и нарвался на критику и едкие комментарии в социальных сетях.

"Путин - о парламенте: Вы хотите попрыгать от радости, когда там драться будут, как в Украине либо где-то в другом месте? - «Не место для дискуссий», мы помним. Путин: Нет. Это как раз место для дискуссий. Но это не место для драки и внутренних разборок и самопиара", - сказано в публикации.

"Тот еще петросян", "С каждым видео становится все отчетливей какое чудовище нами правит", "Всё в пределах нормы: баранами должен править козёл", "А кто он теперь? Обнулился же", "Как откроет рот, так хоть стой,хоть падай.Абсолютный лживый популист", "Путину нужен не парламент, где дискуссии, а послушная контора, которая одобряет все его решения, чем и является сейчас Госдума. И не надо Путину трепаться о какой то дискуссии там. Его болтовня уже всем надоела", - пишут россияне в комментариях.

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Поводом для появления едких комментариев стало заявление пресс-секретаря президента РФ о том, может ли Владимир Путин быть заражен коронавирусом.

"Песков на вопрос «Сдавал ли Путин сдавал анализ на коронавирус?»: Информация о здоровье президента — это не то, что предназначено в деталях для широкой публикации. Президент работает на полную катушку как всегда. Все, что нужно для защиты президента, все делается", - говорится в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что Владимир Путин явно болен и эту информацию Кремль скрывает.

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