Известный блогер смонтировал песню о коронавирусе из выступлений президента США Дональда Трампа

Ролик блогер Maestro Ziikos опубликовал у себя на YouTube, передает Politeka. На видео Дональд Трамп «поет» о том, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Он перечисляет главные правила, которые должны уберечь людей от заражения.

«Я надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо в это странное время, сохраняйте терпение и мойте руки», - написал блогер под новым видео.

Ролик посмотрели уже более 75 тысяч раз. В комментариях смеются над новым мемом и просят автора делать подобные видео еще.

«Уважайте социальные дистанции - лучшая часть видео!», «Короно-мемы распространяются быстрее, чем сам вирус», «Следующая песня должна быть: не покупайте так много туалетной бумаги», «А я застрял дома из-за Коронавируса», «Это новый хит», «Пожалуйста, сделайте так, чтобы Дональд Трамп спел Backstreet Boys «Я так хочу», - пишут пользователи сети.

Отметим, что блогер взял за основу песню про коронавирус, которую презентовали вьетнамские певцы еще в феврале. Она стала вирусной из-за смешной подачи и собрала на видеохостинге почти 19 миллионов просмотров. Теперь ее «запел» глава Белого дома собственной персоной.

Тем временем, в мире зафиксировано более 207 тысяч больных коронавирусом. Однако реальные цифры могут быть намного большими, так как некоторые люди болеют без симптомов. Состоянием на 18 марта от коронавируса умерло 8200 человек. В Украине днем 18 марта было подтверждено 14 случаев заболевания, из которых 2 закончились смертью. Больше сотни человек по всем областям находятся под подозрением, им проводят тесты.

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