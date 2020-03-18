45 річний український артист, фронтмен групи "Друга ріка" Валерій Харчишин знаходиться в лікарні і на днях зробив тест на коронавірус

Нагадаємо, артист скаржився на температуру і загальну слабкість. Враховуючи наростаючу паніку у зв'язку зі спалахом коронавіруса та й просто слідуючи голосу розуму, Валерій вирішив пройти тест на COVID-19.

Перший тест виявився негативним. Співак зробив другий, після того як рентген показав односторонню пневмнонію - теж негативний. Про це Харчишин повідомив у себе на сторінці у соцмережі Фейсбук, показавши скріни документів з результатами аналізів.

"Після отримання мною другого тесту (ПЛР), остаточно підтвердив відсутність вірусу COVID-19 (коронавіруса), я був виписаний для продовження лікування пневмонії у медзакладі за місцем проживання. Я з радістю, але зі сльозою на вікні білої церкви, самостійно покинув інфекційне відділення в БЦ з видом на ту ж білу церкву (Храм Святого Пантелеймона - Вікіпедія)", - поділився співак, який знаходився в передмісті під час погіршення здоров'я, тому й опинився спочатку не в столичній лікарні.

Валерій звернувся в кінці до українців, щоб ті берегли себе і не втрачали почуття гумору.

"Бережіть себе, не втрачайте гумору і розуму! Ааа і ще ... Не займайте на карантині багато грошей - все одно треба буде віддати. Не сподівайтеся на те, що позиконадавач помре 😇 Гарного дня та приємної карантинки!"

Фанати з полегшенням зітхнули, побачивши пост артиста.

"Ось це популярність) Коли за мною будуть бігти санітари, я покажу твої фото церков 😆"

"Валерію, зараз справитеся із пневмонією, і все буде добре! Пишіть нові пісні! Натхнення"

"Почуття гумору-сильна зброя! Одужуй!"

"Ну за пневмонію всерівно вигребеш від домашніх, що не беріг себе)) Лікуйся та будь дбайливим за здоров’я."

Раніше ми повідомляли, за станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19. Одним із заражених є народний депутат Сергій Шахов. Політик записав звернення у Фейсбук, в якому закликав українців не панікувати, адже все виявилося "не так страшно, як малюють". В даний час Шахов знаходиться в самоізоляції вдома, і, як він пише, "нікого до себе не підпускає". Нардеп обіцяє щодня розповідати користувачам про своє самопочуття і лікування.

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