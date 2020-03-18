Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як правильно уберегти себе від коронавіруса у новому відео

Артистка вирішила знятися у спеціальному ролику, покликаний уберегти українців від зараження коронавірусом, пише Politeka.

Як відомо, в країні вже підтверджені 14 випадків зараження, два з яких виявилися летальними. З цього приводу зірки в соціальних мережах закликають прихильників стежити за гігієною, мити руки і, звичайно ж, надягати маски.

У новому ролику, представленому в соціальній мережі Instagram, зірка з серйозним виразом обличчя почала розповідати про те, чому важливо мити руки. При цьому Леся встигла пожартувати під час відеозапису, показуючи тим самим, що ролик носить не тільки інформаційний характер.

«Ще якби знаті де купити маски і антисептики 🤔Київ діліться інформацією 🙌», «Ну ващет руки треба було мити завжди і до коронавіруса», «Де маски взяти?», «Леся, красуня. 👏👏👏👏👏Дякую що ти з нами)», «Леся, Ви теж будьте обережні!!! ❤️🔥😍», «Леся, молодець, все правильно, епилемия є і треба з цим боротися», «Антисептики часто не застосовуйте. Порушиться баланс бактерій на шкірі і розвинеться 1 монокультура стійка до антисептику», – написали користувачі мережі.

До цього у соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Никитюк вирішила здивувати розповіддю про те, чому фактично ніхто не може зробити її нормальні і гідні фото, а також представила перші вдалі, на її думку, кадри.

На нових фото Леся позувала в золотистому топі, спустивши один рукав з плечей, яскраво-жовтих лосинах з високою талією і такого ж відтінку взуття - ботфортах, зроблених з тієї ж тканини. Причому на другому кадрі зірка вирішила блиснути пишними грудьми без фотошопу, як зазначила сама Никитюк.

«#фотографОтБога Ось багато було у мене фотосесій,а от що б я залишилася задоволена результатом ... не завжди бувало;( Завжди багато ретуші, якісь незрозумілі пози... всі ось ці «задники» різнокольорові.. коротше не можу я знайти людей які покажуть мене - мною!!! Ну або відкриють жіночність!», – написала Никитюк під новими кадрами.

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