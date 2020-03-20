В мире бушует пандемия коронавируса, во многих странах действует крантин, паника с каждым днем нарастает

Такие будни сейчас во всем мире, пишет Politeka.net. Однако люди все-таки не унывают и даже в такой обстановке находится место для юмора.

Так, художник Сергей Елкин изобразил панику и необычный способ борьбы с ней в своей меткой карикатуре. Картинку автор разместил в своем Фейсбуке.

Художник представил, чем можно успокоить паникера, нарисовав мужчину, дрожащего от страха. Как оказалось, нужно просто кинуть в него котов: "Котики успокаивают", - подписана картинка. И, действительно, на втором изображении мужчина улыбается и выглядит с животными счастливым.

За день публикация собрала более 700 лайков и немного комментариев.

"Кошка - пушистое изделие развлекательного характера", "Я свою называю "приспособление для тисканья". Она, впрочем, с этим в корне не согласна, и полагает себя самодостаточной личностью", "Да, прям в лицо котиков и по-боольше))", "Воистину!", "Вася Ложкин опять на подъёме XD", "Не бросайте домашних животных! Они не переносят коронавирус!", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу коронавируса и попал в конфуз.

Глава государства призвал оставаться дома в рамках карантина, а также добавил - последнее время в Украину из разных стран вернулись 23 тысячи человек. Глава государства пообещал вернуть домой всех остальных

Однако при этом субтитры на телеканале ICTV были совершенно другими.

"Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете... Кристиан, принеси лестницу... Ворсинки от веревки направлены вверх...", - говорилось в тексте.

Напомним также, что известный блогер смонтировал песню о коронавирусе из выступлений президента США Дональда Трампа.

На видео глава государства «поет» о том, что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Он перечисляет главные правила, которые должны уберечь людей от заражения.

Ролик посмотрели уже более 75 тысяч раз. В комментариях смеются над новым мемом.

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, карантин: столицу закрывают на въезд и выезд, все подробности ограничений.

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