Российский президент Владимир Путин оконфузился очередным бредовым заявлением

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля взбесил россиян реакцией на то, что его в Российской Федерации часто сравнивают с царем.

Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Как относитесь к тому, что вас называют царём? Путин: Ну это не соответствует действительности. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на пост Смирнова и назвали Владимира Путина застенчивым воришкой. Другие предположили, что президент тяжело болен и ему нужно срочно обратиться к врачам.

"Так наработал за 20 лет ..ни промышленности..ни медицины..ни образования..сплошные герои Труда", "Ой, какая няша кокетливая у нас в президентах! Застенчивый голубой воришка", "Он болен, ему в институт Сербского показаться бы , нельзя так, без внимания специалистов болезнь только прогрессирует", "Дайте ему уже лопату!", "Какой-то стремный стал Путин, он в себе? Такие перлы выдаёт, один за другим. впечатление, что ЕГЭ он ввел под свой уровень интеллекта", "Отлично работает, бакс уже 83 рубля", - пишут они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин огорошил россиян своим диагнозом.

Поводом для появления едких комментариев стало заявление пресс-секретаря президента РФ о том, может ли Владимир Путин быть заражен коронавирусом.

"Песков на вопрос «Сдавал ли Путин сдавал анализ на коронавирус?»: Информация о здоровье президента — это не то, что предназначено в деталях для широкой публикации. Президент работает на полную катушку как всегда. Все, что нужно для защиты президента, все делается", - говорится в публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что Владимир Путин явно болен и эту информацию Кремль скрывает.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.