Из-за введенного во многих странах карантина, масса людей вынуждена работать на дому – уже многие в сети пожаловались, что, оказывается, «удаленка» не так-то это и просто, как кажется на первый взгляд

Все потому, что «на голове» танцуют дети, рядом бегают супруги, которые постоянно что-то ищут, а еще обед готовить надо, да и кроме того – внимания требуют… коты. Так в Инсте появился хэштэг, который набирает популярности и имеет название «quarantine cats» («коты на карантине»), пишет Politeka.net.

На снимках и видео под тегом в соцсети чего только не увидишь: домашние любимцы и попросту мешают работать своим хозяевам, и «требуют» покормить их, и погладить, и компы кусают и на книгах спят.

Милые шалости позабавили пользователей, многие отмечают, что надеются: мир вскоре оправится от коронавируса, карантин прекратится, а пока все дома – сложно, но все же веселей вместе. И с котами в том числе.

Ранее жители Украины после объявления карантина Кабмином с 12 марта начали активно шутить на тему коронавируса.

Ситуацию с дефицитом масок сразу обшутили кадром из комедии "Кин-дза-дза", на котором главные герои стоят в цветущем лугу стоят с респираторами на лицах.

А на второй картинке автор дал полезный совет водителям, которых будет останавливать патрульная полиция. Можно сделать табличку "У меня коронавирус" и полиция отпустит водителя сразу.

Также нарисовали забавную картинку с рекомендациями для украинцев во время коронавируса, среди которых не рекомендуют целовать иконы, пользоваться только персональной трембитой и не принимать участие в факельных шествиях.

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен

Ранее Politeka писала о том, что теперь будет с деньгами из-за карантина.

Также Politeka писала о том, что Амелин рассказал, какую пользу может извлечь Украина из коронавируса.