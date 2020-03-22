Через введений в багатьох країнах карантин, маса людей змушена працювати вдома – вже багато в мережі поскаржилися, що, виявляється, «удальонка» не так це і просто, як здається на перший погляд

Все тому, що «на голові» танцюють діти, поруч бігають чоловіки/дружини, які постійно щось шукають, а ще обід готувати треба, та й крім того – уваги вимагають… коти. Так в Інста з'явився хештег, який набирає популярності і має назву «quarantine cats» («коти на карантині»), пише Politeka.net.

На знімках і відео під тегом у соцмережі чого тільки не побачиш: домашні улюбленці і просто заважають працювати своїм господарям, і «вимагають» погодувати їх, і погладити, і компи кусають і на книгах сплять.

Милі пустощі потішили користувачів, багато хто зазначає, що сподівається: світ незабаром оговтається від коронавірусу, карантин припиниться, а поки всі вдома – складно, але все ж веселіше разом. І з котами в тому числі.

Раніше жителі України після оголошення карантину Кабміном з 12 березня почали активно жартувати на тему коронавирусу.

Ситуацію з дефіцитом масок відразу обшутили кадром з комедії "Кін-дза-дза", на якому головні герої стоять в квітучому лузі стоять з респіраторами на обличчях.

А на другій картинці автор дав корисну пораду водіям, яких буде зупиняти патрульна поліція. Можна зробити табличку "У мене коронавірус" і поліція відпустить водія відразу.

Також намалювали забавну картинку з рекомендаціями для українців під час коронавіруса, серед яких не рекомендують цілувати ікони, користуватися тільки персональної трембітою і не брати участь у факельної ходи.

Нагадаємо, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін

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