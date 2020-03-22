22-річна українська актриса Іванна Сахно, яка з 15 років живе у США, повідомила, що заразилася коронавірусом і закликала користувачів бути відповідальними "громадянами світу"

Як передає Politeka.net, про це дівчина повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, виставивши фото ліків.

"Всім привіт. Я тільки що отримала результат тесту на Covid-19. Він виявився позитивним. Симптоми корона вірусу проявилися не відразу і не одночасно (біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча). Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи є у вас які-небудь симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадянський обов'язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто навколо вас", - написала Сахно.

Також Іванна додала, що "цей момент навчив її, який прекрасний людський зв'язок у повній ізоляції".

Фоловери тут же кинулися підбадьорювати актрису, бажаючи їй якнайшвидшого одужання.

"о дорога Іванна, я думаю про тебе. залишайся вдома! будь відповідальним громадянином світу!!!"

"😱 Боже, Іванка!!! Швидшого одуження!!! 🌸🌸🌸🌸🌸"

"Тримайся!!! Та швидкого одужання!!💛"

"Іваночко рідненька, тримайся! Виконуй всі поради лікарів! Все буде добре! Ти сильна! Ми з тобою!❤️❤️❤️"

"Іванка, одужуй будь ласка швидше! Будь завжди здорова! Міцно обіймаємо і цілуємо! Засмучені такою новиною!!! Сподіваюся, що про тебе хтось турбується і приносить чайок"

Зазначимо, Сахно за свій короткий вік встигла стати зіркою Голлівуду: вона знімалася в картинах «Тихоокеанський рубіж: Повстання» і «Шпигун, який мене кинув», а також українському фільмі «Іван Сила» і сіткомі «Леся + Рома».

Раніше ми розповідали про ще одну українську актрису Ольгу Куриленко, відому на весь світ як "дівчина Бонда", яка підхопила COVID-19. Зірка знаходиться вдома у самоізоляції в Лондоні.

Куриленко докладно описала своє лікування. Так як актрису не поклали в лікарню (місць не вистачає, і в неї, тим більше, захворювання протікає в легкій формі), їй виписали купу вітамінів і наказали залишатися вдома, ні з ким не контактуючи.

"Сказали тільки пити парацетамол при високій температурі і болях, що я і робила. Для підтримки імунітету я п'ю наступні вітаміни: Вітамін С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Увага! Ці вітаміни не лікують коронавірус!!! Вони тільки можуть допомогти імунній системі боротися з вірусами", - ділилася Куриленко в Instagram.

Нагадаємо, Куриленко зірка "Ігри престолів" і інші знаменитості, які хворіють коронавірусом

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