Владимир Путин облачился в защитный костюм для профилактики коронавируса, и превратился в героя фотожаб

Российский президент 24 марта наведался в московскую больницу в Коммунарке, которая сейчас специализируется на пациентах с коронавирусом. При этом защищать главу Кремля, как всегда, решили по полной, пишет Politeka. Для этого Путина нарядили в ярко-желтый защитный костюм с противогазом, который сильно выделял президента на фоне врачей, которые работают непосредственно с зараженными с гораздо более скудной защитой.

В сети не могли обойти этот факт стороной: на просторах интернета тут же появились десятки фотожаб с Путиным в костюме на фоне пейзажей из разных фильмов. Также Путина сравнивали с желтой уточкой, телепузиком и космонавтом на Марсе.

«Тинки, Винки, Ляля, Пу», «Было бы круто, если бы Путин не надевал костюм, но вместо этого вокруг него кружил батюшка с кадилом», «На танцующих утят Быть похожими хотят», «А химзащита японского производителя...что по импортозамещению?», «Это что за покемон?», «Пиар, он такой пиар...», «Нормальную марлевую повязку он себе сшил», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Путин решил успокоить своих соотечественников и прибыл с визитом в московскую больницу, которая принимает инфицированных коронавирусом. Во время своего визита он пообщался с врачами и продемонстрировал готовность клиники к приему пациентов.

Впрочем, этот визит оказался слишком похож на тщательно срежиссированную акцию. Кроме того, в какой-то момент Путина переодели в защитный костюм, вид которого, особенно на фоне других врачей и медсестер без подобных средств защиты, насмешил многих интернет-пользователей.

Кроме того, забавным показался диалог Путина с одним из врачей.

«Как больница?», - поинтересовался президент у доктора, на что тот коротко ответил: «Космос».

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