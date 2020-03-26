В связи с карантином во многих аптеках и магазинах не хватает товаров первой необходимости
Как известно, сегодня среди населения большинства стран наблюдается большой спрос на медицинские маски и дезинфицирующие средства. Из-за недостатка масок в ход идет все. В сети гуляет много мемов о том, как люди пытаются защитить себя при помощи пакетов, банок, нижнего белья и даже прокладок.
Но российские дельцы, пожалуй, переплюнули многих из них. В одном из Телеграм-каналов опубликовали фото, на котором видно, что россиянам предлагают купить кляпы из магазина для взрослых, смазанные чесноком. Такой альтернативный «способ защиты» стоит немало – почти тысячу рублей.
«Народная медицина. Теперь коронавирус не пройдёт! Точнее, не войдёт», - подписали авторы фото.
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Напомним, что никаких научных свидетельств о том, что чеснок защищает от коронавируса, нет. Но многие мошенники пытаются заработать на незнании людей, продавая им таблетки от коронавирусной инфекции, а также придумывая всяческие нелепые способы защиты от болезни.
Тем временем, во многих украинских аптеках закончились все лекарства и средства защиты, необходимые для борьбы с распространением инфекции. Это видно по фото, которое опубликовали в украинском Telegram-канале Klymenko Time.
Напомним, что боевики на Донбассе нашли "чудодейственное средство" от болезни: "у коронавируса тупо нет шансов".
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