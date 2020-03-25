У вівторок, 24 березня, у Великобританії оголосили жорсткий кранатин, що не залишилося без уваги користувачів мережі

На даний момент відомо, що в Сполученому королівстві вже приблизно 7000 людей заразилися коронавірусом, у зв'язку з чим і були посилені заходи, пише Рoliteka.net. Тепер людям потрібно залишатися вдома, а виходити можна тільки з поважної причини.

Новину стали активно обговорювати в соцмережах, а художник Сергій Йолкін навіть створив карикатуру, як то кажуть: "І сміх, і гріх". Так, на картинці постали герої книги англійського автора Артура Конана Дойла - Шерлок Холмс і Доктор Ватсон.

"Холмс, хто це там виє на болоті?", - поцікавився Ватсон.

"Це сирена повідомляє, що у Великобританії карантин", - відповів Холмс.

За три години пост зібрав майже 200 лайків і трохи коментарів.

"Собака Басков, сер", "Ватсон чимось нагадує Харламова", "Гречка,сер", "найсмішніше, що це не смішно навіть з написами. Але карикатуристу треба працювати відрядно", "Мені здається що просто громадяни Європи сподіватися, що медицина у них на висоті .у будь-якому випадку вилікують. Не Африка ж . Ось і не залишаються вдома", "Найняли собаку Баскервілів для оповіщення", "Ховають собаку Баскервілів...", " - Беррімор, що відбувається? Ловлять каторжника Селдома? - Ні, сер. Втікача з карантину. - Спасибі, Беррімор", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що поважною причиною на час карантину у Великобританії називають: похід в магазин за товарами першої необхідності, за медичною допомогою або на роботу, якщо працювати віддалено не можна.

При цьому допускається можливість виходу на прогулянку або заняттям спортом.

Також зариваються всі магазини товарів без першої необхідності.

Допускаються групи, що складаються лише з двох осіб, крім похорону.

Тих, хто порушить заборону, чекають штрафи.

Нагадаємо також, що коронавірус COVID-19 - найгірше захворювання, з яким довелося зіткнутися медику з Великобританії Клер Гераде.

За словами 60-річної Клер час був жахливим: вона втратила апетит, а вся їжа придбала металевий присмак. А після захворювання у неї з'явилися виразки в носі.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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