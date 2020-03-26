В связи с настоятельной рекомендацией не трогать руками лицо перестал читать новости и дневник сына
- Рабинович, как вы думаете, когда можно будет уверенно сказать, что пандемия коронавируса прошла?
- Таки смотрите объявления. Как только станут появляться «Продам туалетную бумагу и гречневую крупу. Дешево. Спросить Марью Ивановну», считайте, что опасаться больше нечего.
***
Никитюк в соблазнительном разрезе показала все свои прелести: "Теперь Джаред точно не устоит"
Волочкова без белья засветила свое достоинство крупным планом: "Надень штаны!"
Злата Огневич закинула ноги за голову и показала, чем ее наградила природа: "Бомба!"
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
Все говорили, что достаточно надевать маску и перчатки, чтобы не заразиться, когда выходишь на улицу. Они врали! Когда я приехал в магазин, то выяснилось, что все еще носят и одежду.
***
Директор школы, возмущенно потрясая дневником, кричит Вовочке:
— Когда ты приведешь свою мать сюда?
— Да я что вам — сутенер?
***
Читаю на пачке сигарет: "Курение ведет к медленной и болезненной смерти". Ну да, а все остальные умрут быстро и весело.
***
Наркоман косит на поле коноплю, пихает ее в рюкзак. Вдруг — копы, облава — че делать? Видит - скачет стая кенгуру, он рюкзак на спину, и поскакал с ними — типа тоже кенгуру. Вожак стаи к нему оборачивается и орет:
— Перевесь рюкзак на живот, придурок, а то все стадо засыпешь!
***
Молодая девушка говорит недавно вышедшей замуж старшей сестре:
— Как, наверное, это прекрасно, когда женщина замужем.
На что та отвечает:
— ЭТО прекрасно независимо от того, замужем женщина или нет.
***
Путаны решили сломать стереотипы, поэтому напились в бане и вызвали депутатов.
***
Встретились два каннибала. Один с двумя черепами в руках. Второй спрашивает:
— Куда идешь?
— Да вот иду тару сдавать.
***
— Доктор, скажите, он будет жить?
— Да, конечно.
— А может договоримся?
***
— Ты молод и тебе хочется перемен в жизни?
— Иди в школу! Там перемены через каждые 45 минут.
***
Объвление: при нашем морге работает зал для игры в русскую рулетку.
***
Топор — средство от перхоти.
***
— Знаете, почему мужчины пьют за дам стоя?
— Чтобы никто не шипел в ухо: «Хватит тебе уже!».
***
Если не пить, человек может прожить неделю. А если не закусывать, то еще месяц.
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Только отсутствие разведанных запасов нефти в Антарктиде удерживает пингвинов от революции.
***
Вчера сыну рассказал о теории струн. Пусть лучше от меня, чем на улице.
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Мыслить нужно так, чтобы за вами не пришли.
Напомним, Азарова высмеяли из-за поздравления хозяина Кремля.
Как сообщала Politeka, Путин рассмешил россиян конфузом с Лукашенко.
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