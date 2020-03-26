В связи с настоятельной рекомендацией не трогать руками лицо перестал читать новости и дневник сына

- Рабинович, как вы думаете, когда можно будет уверенно сказать, что пандемия коронавируса прошла?

- Таки смотрите объявления. Как только станут появляться «Продам туалетную бумагу и гречневую крупу. Дешево. Спросить Марью Ивановну», считайте, что опасаться больше нечего.

***

Все говорили, что достаточно надевать маску и перчатки, чтобы не заразиться, когда выходишь на улицу. Они врали! Когда я приехал в магазин, то выяснилось, что все еще носят и одежду.

***

Директор школы, возмущенно потрясая дневником, кричит Вовочке:

— Когда ты приведешь свою мать сюда?

— Да я что вам — сутенер?

***

Читаю на пачке сигарет: "Курение ведет к медленной и болезненной смерти". Ну да, а все остальные умрут быстро и весело.

***

Наркоман косит на поле коноплю, пихает ее в рюкзак. Вдруг — копы, облава — че делать? Видит - скачет стая кенгуру, он рюкзак на спину, и поскакал с ними — типа тоже кенгуру. Вожак стаи к нему оборачивается и орет:

— Перевесь рюкзак на живот, придурок, а то все стадо засыпешь!

***

Молодая девушка говорит недавно вышедшей замуж старшей сестре:

— Как, наверное, это прекрасно, когда женщина замужем.

На что та отвечает:

— ЭТО прекрасно независимо от того, замужем женщина или нет.

***

Путаны решили сломать стереотипы, поэтому напились в бане и вызвали депутатов.

***

Встретились два каннибала. Один с двумя черепами в руках. Второй спрашивает:

— Куда идешь?

— Да вот иду тару сдавать.

***

— Доктор, скажите, он будет жить?

— Да, конечно.

— А может договоримся?

***

— Ты молод и тебе хочется перемен в жизни?

— Иди в школу! Там перемены через каждые 45 минут.

***

Объвление: при нашем морге работает зал для игры в русскую рулетку.

***

Топор — средство от перхоти.

***

— Знаете, почему мужчины пьют за дам стоя?

— Чтобы никто не шипел в ухо: «Хватит тебе уже!».

***

Если не пить, человек может прожить неделю. А если не закусывать, то еще месяц.

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Только отсутствие разведанных запасов нефти в Антарктиде удерживает пингвинов от революции.

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Вчера сыну рассказал о теории струн. Пусть лучше от меня, чем на улице.

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Мыслить нужно так, чтобы за вами не пришли.

Напомним, Азарова высмеяли из-за поздравления хозяина Кремля.

Как сообщала Politeka, Путин рассмешил россиян конфузом с Лукашенко.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.