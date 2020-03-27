Такой позор не забыть

Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь оказался в центре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, лидер Кремля стал героем новой политической фотожабы.

Популярный российский художник Сергей Елкин решил высмеять российского президента Владимира Путина в привычном для себя стиле.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина, который обращается к россиянам и стоит на фоне падающих с неба частиц коронавируса COVID-19.

"Дорогие сограждане...", - лаконично подписал Елкин фотожабу с озадаченным Путиным.

Россияне с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что у Владимира Путина резко поменялся имидж.

"Поэтому все было из бункера с отдельной вентиляцией", "Дорогие медицинские братья и сестры...", "Короножинки", "О, новый имидж", "Благородный олень", "Затянуть пояса, сомкнуть ряды, разомкнуть ягодицы", "Асисяй всея Руси", "Выдыхается Акела", - шутят они под постом Сергея Елкина.

Ранее мы писали о том, что Путин громко оконфузился в разгар эпидемии коронавируса.

Поводом для появления гневных комментариев в социальных сетях стало решение Владимира Путина направить в Италию средства защиты, комплексы для дезинфекции и медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

Пафосный пост в своем личном микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула". Россияне гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимиру Путину дороже итальянцы, чем жители РФ.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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