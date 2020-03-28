Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, лидер Кремля стал героем новой политической фотожабы.

Очередной шедевр сделал известный российский художник Игорь Поночевный, который трудится под псевдонимом "Алеша Ступин".

На яркой фотожабе можно увидеть оголенного Владимира Путина, который решил прикрыться зонтиком от "коронавирусного" дождя.

Пользователи с юмором отреагировали на новый шедевр Алеши Ступина и назвали российского президента "вирусом из подворотни".

"Это гениально!", "Сначала подумала, что вы ему польстили, а потом пригляделась - это колени", "А вы обратили внимание какое у деда было лицо во время недавнего обращения? Прям как на Лёхиной картинке. Обоср*тушки конкретные...", "Вирус из питерской подворотни", "Старик Козлодоев загрустил?", "Никчемное мелкое чудовище, а сколько горя людям от него", - пишут пользователи в комментариях под публикацией художника.

Ранее мы писали о том, что Путин громко оконфузился в разгар эпидемии коронавируса.

Поводом для появления гневных комментариев в социальных сетях стало решение Владимира Путина направить в Италию средства защиты, комплексы для дезинфекции и медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

Пафосный пост в своем личном микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула". Россияне гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимиру Путину дороже итальянцы, чем жители РФ.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.