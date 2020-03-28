Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях
Об этом пишет Politeka.net.
В частности, лидер Кремля стал героем новой политической фотожабы.
Очередной шедевр сделал известный российский художник Игорь Поночевный, который трудится под псевдонимом "Алеша Ступин".
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На яркой фотожабе можно увидеть оголенного Владимира Путина, который решил прикрыться зонтиком от "коронавирусного" дождя.
Пользователи с юмором отреагировали на новый шедевр Алеши Ступина и назвали российского президента "вирусом из подворотни".
"Это гениально!", "Сначала подумала, что вы ему польстили, а потом пригляделась - это колени", "А вы обратили внимание какое у деда было лицо во время недавнего обращения? Прям как на Лёхиной картинке. Обоср*тушки конкретные...", "Вирус из питерской подворотни", "Старик Козлодоев загрустил?", "Никчемное мелкое чудовище, а сколько горя людям от него", - пишут пользователи в комментариях под публикацией художника.
Ранее мы писали о том, что Путин громко оконфузился в разгар эпидемии коронавируса.
Поводом для появления гневных комментариев в социальных сетях стало решение Владимира Путина направить в Италию средства защиты, комплексы для дезинфекции и медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.
Пафосный пост в своем личном микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула". Россияне гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что Владимиру Путину дороже итальянцы, чем жители РФ.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.