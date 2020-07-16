– Дорогая, почему ты не отвечаешь на мои звонки?

– Там, куда ты меня послал, плохая связь

Две женщины в автобусе, сидя на первом сиденье, переговариваются друг с другом:

— Маша, я сейчас уписаюсь со смеху! Посмотри на мужика — надо же так ужраться, что не может войти в автобус!

Мужик, подняв мутные глаза:

— Если я всё же залезу в автобус, вы у меня ещё и обделаетесь… Я водитель.

***

Когда мне говорят, что у меня не всё в порядке с логикой, я просто смеюсь над этим и продолжаю пришивать пуговицы к сосискам.

***

Минздрав рекомендует воздержаться от объятий и поцелуев, спать в разных комнатах и вообще — держаться друг от друга на дистанции.

Семейные пары с большим стажем просто могут все оставить как есть

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Пришел нанаец к своему другу эскимосу. Видит, на полу лежит шкура белого медведя, с разинутой пастью. Спрашивает эскимоса:

— Ты сколько раз в него стрелял?

— Десять.

— А сколько раз попал?

— Ни одного.

— А от чего же он умер?

— От СМЕХА…

***

Смех и грех — это измена мужу с клоуном.

***

— В детстве родители меня заинтересовали археологией, и я полюбил это занятие. Представлял себя настоящим археологом. Но однажды ко мне подошел сосед и сказал, что на самом деле это называется «копать картошку»!

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Огромное спасибо нашему правительству. Если бы не моя нищенская зарплата, я бы, не дай бог, мог оказаться в Италии, Испании или Китае

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— Ты урод!!! Где ты две недели пропадал!!!

— Дорогая, не поверишь, Степаныч чихнул, так мы у него в гараже на карантине были.

***

Умная женщина всегда отпустит на рыбалку своего мужа. А мудрая – ещё и с детьми.

***

На сайте знакомств у одной особы в профиле: “Дабилась всего сома”.

Вот интересно, а сом вообще в курсе, что она его всего добилась?

Напомним, Путин трусливым поступком повеселил россиян, такой позор не забыть.

Ранее Politeka сообщала, что коронавирусные запреты высмеяли меткими фотожабами.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.