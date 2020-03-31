Президент страны-агрессора Владимир Путин вновь оказался в эпицентре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин опозорился с нелепым указом в разгар эпидемии смертельного коронавируса COVID-19.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал рядовой кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Коронавирус коронавирусом, а армия по расписанию: Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля", - написал он в микроблоге.

Россияне гневно отреагировали на нелепый указ президента РФ и отметили с сарказмом, что сейчас "самое подходящее время, чтобы толпиться в военкоматах".

"Ну чтож, пошел коронавирус в армию, молодняк крепкий,переживет, а полканы и генералы вряд ли", "Даааа, самое время в военкомате толкаться", "Сыновья Ротенбергов, Сечиных, Грефов... В первых рядах надеемся", "Учитывая то, какая в армии медицина, это лучший способ показать, насколько ему пофиг здоровье людей. браво! +100 очков к народной любви", "Ну слава Богу! Теперь этот коронавирус будет очки драить, швабры в ж*пы сувать, ну чем там еще в российской армии занимаются", "Совсем с тыквой плохо?", "Пушечное мясо готово", "Б**дь, в стране эпидемия, а ему все в войнушки хочется играться", "А с армии вернётся столько же сколько пойдет?", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин оконфузился во время обращения к россиянам.

Пафосную публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагадист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Песков о подготовке обращения Путина к нации: Совещание длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Споры были, потому что это беспрецедентная ситуация, идеальный шторм", - сказано в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на показуху Кремля и отметили, что Владимир Путин "начал шатать лодку" в своих интересах.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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