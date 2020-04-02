Как известно, в России, наконец, ввели карантин

Теперь граждане РФ должны самоизолироваться, пишет Рoliteka.net. Даже планируется контролировать выходы на улицу с помощью камер наблюдения и информации сотовых операторов.

Тем временем стало известно, что у главврача московской больницы в поселке Коммунарка Дениса Проценко, который жал руку российскому президенту Владимиру Путину, диагностировали новую китайскую болезнь.

Гарант РФ сделал тесты на недуг и о их результатах доложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам последнего, все тесты оказались отрицательными.

Тем временем в сети обсуждают сложившеюся ситуацию. А художник Алеша Ступин нарисовал карикатуру, на которой Путина ранит злополучная болезнь во время фехтования.

"Добрый мушкетер", - написано на картинке.

За восемь часов пост в Фейсбуке и Твиттере собрал сотни лайков и много комментариев.

"Корону у вируса украл, как Крым", "Не было бы счастья - да несчастье помогло!", "Неужели туше...", "По*й, всеравно двойник", "С яйцами мушкетер", "Короновался)", "Пророческая", "Уже фсё?", "Вирус с яйцами, как положено", "С удмуртом можно попрощаться", "Кхе-кхе", "Короной пришибленный)) )", - написали пользователи сети.

Напомним, Путин решил-таки самоизолироваться из-за эпидемии. Фото из бункера "порвало" сеть.

На снимке видно, что российский лидер сидит один в комнате без окон за большим столом, на котором стоит компьютер, чуть поодаль расположен плазменный телевизор - именно на него устремил свой сосредоточенный взгляд президент.

Позади него установлен государственный флаг РФ.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, а некоторые предположили, что это все "показуха".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.