Владимир Путин удивил россиян увеличившимся ростом после своей недавней «пропажи»

В последние дни в России многие задавались вопросом о том, куда подевался президент, который на какое-то время перестал появляться на публичных мероприятиях. В сети ходило множество слухов о том, куда мог подеваться глава Кремля.

Как сообщает Politeka, на фоне этих слухов пользователи поделились снимком, который, впрочем, вызвал новые вопросы. На фото можно увидеть, как Путин входит в правительственный зал, а за ним по пятам следует министр обороны России Сергей Шойгу. При этом президент РФ кажется заметно выше министра, что выглядит довольно подозрительно.

«После пропажи, новый Путин успел сильно подрасти», - написал пользователь Кирилл Родной, опубликовав снимок в Твиттере.

Другие пользователи согласились с тем, что Путин на фото выглядит слишком высоким. Люди даже публикуют другие совместные фото российского президента с Шойгу, на которых четко видно, что министр обороны намного выше.

«185 cm? Рептилоиды выпустили улучшенного клона», «Е-мое!! Вот что вирус животворящий делает!», «Эта ситуация уже описана классиком: Во время пути, собака могла подрасти...», «Погремуха "Баскетбольный". Будет замещать "Банкетного" пока тот с короной валяется в бункере. Плюс пынеходы не будут палиться», «Да не это Шойгу укоротили», «Аппарат иллизарова?», «Вообще баскетболист! Наверное настоящий отсиживается где-то на Урале в бункере» - комментируют люди.

Напомним, раненый Путин без рубашки насмешил россиян, карикатура взорвала сеть.

Как сообщала Politeka, экстрасенс рассказал, какая беда обрушится на Россию уже в этом году: "сразу после ухода Путина".

Также Politeka писала, что Путин оголился до пояса и повеселил россиян, едкая фотожаба: "С удмуртом можно попрощаться".