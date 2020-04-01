Президент Российской Федерации Владимир Путин стал героем новой фотожабы

Об этом пишет Politeka.net.

Очередной шедевр выдал известный российский художник Игорь Поночевный, который трудится под псевдонимом "Алеша Ступин".

На фотожабе можно увидеть оголенного Владимира Путина, который решил выйти на дуэль с опасным вирусом.

"Добрый мушкетер", - емко подписал свой новый шедевр Игорь Поночевный.

Пользователи с юмором отреагировали на фотожабу и отметили, что Владимир Путин обречен в схватке с коварным вирусом.

"Вирус с яйцами, как положено", "Кхе-кхе", "С удмуртом можно попрощаться", "Короной пришибленный", "Корону у вируса украл, как Крым", "Пророческая...", "Уже все?", "Плевать, все равно двойник", "Короновался", "Неужели туше?", - шутят россияне в комментариях под публикацией художника.

Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин оконфузился с нелепым указом во время карантина.

Пафосную публикацию в своем микроблоге Twitter сделал российский пропагадист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

"Вирус вирусом, а армия по расписанию: Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля", - написал он в микроблоге.

Россияне гневно отреагировали на нелепый указ президента РФ и отметили с сарказмом, что сейчас "самое подходящее время, чтобы толпиться в военкоматах".

"Ну чтож, пошел вирус в армию, молодняк крепкий,переживет, а полканы и генералы вряд ли", "Даааа, самое время в военкомате толкаться", "Сыновья Ротенбергов, Сечиных, Грефов... В первых рядах надеемся", - возмущались они под публикацией.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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