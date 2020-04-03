Король Таиланда самоизолировался в роскошной гостинице с 20 наложницами. А что сделал ты, чтобы сберечь свою родину от коронавируса?

Когда отец спалил меня за сигаретой, то заставил скурить всю пачку, а сигареты оставил себе.

***

Серьезные отношения начинаются только тогда, когда девушка показывает тебе свою фотку, где она маленькая сидит на горшке.

***

- Молодой человек, а у меня под кофточкой ничего нет!

- Не выросло, значит?

***

Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел.

***

Старинная китайская мудрость:

Тот, кто говорит, что один человек не может изменить мир, никогда не ел недопеченную летучую мышь.

***

Тёте Саре задают вопрос:

— Тётя Сара, таки представьте, что вам изменил муж/парень/любимый?

Она:

— Что? Все сразу?!

***

Коронавирус — это, несомненно, всемирный женский заговор.

Доказательства:

— Умирают в основном мужчины.

— Отменены все матчи.

— Закрыты бары и увеселительные заведения.

— Оставшиеся в живых сидят дома с женами.

***

- Наташа, что ты меня постоянно отчитываешь?!

- Могу и отпеть!

***

- Встречаемся в 7 у входа в парк.

- Как я тебя узнаю?

- Я не приду.

***

— Сёма, я толстая?

— Нет.

— Но похудеть не мешало бы, да?

— Ты мне нравишься такой.

— Но восторга не вызываю, да?

— Вызываешь.

— Но не бешеный, да?

***

— Если из-за коронавируса салоны красоты будут закрыты пару месяцев, производители навороченных смартфонов будут завалены претензиями и исками…

— С чего бы?

— Смартфоны перестанут узнавать своих хозяек.

***

Вы когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке проверяйте.

***

– Мам, ты че меня в черный список кинула?!

– От тебя спам шел?!

– Какой еще спам, маам!!

- Ну чет вроде "кинь на баланс".

***

Десятиклассница приходит домой и жалуется отцу:

– Один парень сказал, что у меня хорошая облицовка, большой бампер, а еще интересно было бы заглянуть под капот посмотреть, что там? Что это значит, пап?

Папа:

- Ты ему скажи, что ты еще на гарантии. А если он захочет посмотреть под капот, и померить уровень масла, то я ему выхлопную трубу расширю до неимоверных размеров!!!

Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».