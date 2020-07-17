Король Таиланда самоизолировался в роскошной гостинице с 20 наложницами. А что сделал ты, чтобы сберечь свою родину от коронавируса?
Когда отец спалил меня за сигаретой, то заставил скурить всю пачку, а сигареты оставил себе.
***
Серьезные отношения начинаются только тогда, когда девушка показывает тебе свою фотку, где она маленькая сидит на горшке.
Любимица Киркорова огорошила, показав подросшего сына: "Боже мой, копия Филипп"
Рекордный курс валют, новый глава НБУ и повышение зарплат – главное за ночь
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ЗНО 2020 обернулось скандалом, такого позора в Украине еще не было: «Простите меня…»
***
- Молодой человек, а у меня под кофточкой ничего нет!
- Не выросло, значит?
***
Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел.
***
Старинная китайская мудрость:
Тот, кто говорит, что один человек не может изменить мир, никогда не ел недопеченную летучую мышь.
***
Тёте Саре задают вопрос:
— Тётя Сара, таки представьте, что вам изменил муж/парень/любимый?
Она:
— Что? Все сразу?!
***
Коронавирус — это, несомненно, всемирный женский заговор.
Доказательства:
— Умирают в основном мужчины.
— Отменены все матчи.
— Закрыты бары и увеселительные заведения.
— Оставшиеся в живых сидят дома с женами.
***
- Наташа, что ты меня постоянно отчитываешь?!
- Могу и отпеть!
***
- Встречаемся в 7 у входа в парк.
- Как я тебя узнаю?
- Я не приду.
***
— Сёма, я толстая?
— Нет.
— Но похудеть не мешало бы, да?
— Ты мне нравишься такой.
— Но восторга не вызываю, да?
— Вызываешь.
— Но не бешеный, да?
***
— Если из-за коронавируса салоны красоты будут закрыты пару месяцев, производители навороченных смартфонов будут завалены претензиями и исками…
— С чего бы?
— Смартфоны перестанут узнавать своих хозяек.
***
Вы когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке проверяйте.
***
– Мам, ты че меня в черный список кинула?!
– От тебя спам шел?!
– Какой еще спам, маам!!
- Ну чет вроде "кинь на баланс".
***
Десятиклассница приходит домой и жалуется отцу:
– Один парень сказал, что у меня хорошая облицовка, большой бампер, а еще интересно было бы заглянуть под капот посмотреть, что там? Что это значит, пап?
Папа:
- Ты ему скажи, что ты еще на гарантии. А если он захочет посмотреть под капот, и померить уровень масла, то я ему выхлопную трубу расширю до неимоверных размеров!!!
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».