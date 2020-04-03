Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля стал героем новой яркой карикатуры.

Известный российкий художник Сергей Елкин не смог обойти стороной новость о том, что РФ на фоне эпидемии китайского вируса продала медицинское оборудование в США.

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, который решил забрать у тяжелобольного пациента аппарат ИВЛ, чтобы потом отправить его в Соединенные Штаты.

"Извини, чувак, но так надо для пиара", - иронично подписал свой новый шедефр Сергей Елкин.

"Жалко стены не прорисованы, а одеяло натуральное, прямо как у нас в армии, триста лет тому назад было", "Да ладно, тут Вы уже перегнули палку. Этот г*внюк никогда не извиняется", "А на больном подписать: "народ России", "Это не пиар. Это взятка Трампу за то, что он будет разруливать косяк Путина и Сечена по нефти. Всё просто", "Грустная история", "Главное,что бы золотые слитки опять из самолета не выпали. А вантус можно больному оставить. Ему с ним спокойнее", - шутят россияне в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что в РФ раскрыли тяжелый диагноз Путина.

Как оказалось, Россия в разгар эпидемии коварного китайского вируса продала в США медицинское оборудование.

Эту информацию официально подтвердили в Государственном департаменте США. Выяснилось, что 30 марта президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились в ходе телефонного звонка о медицинских поставках.

На нелепое распоряжение гневно отреагировал российский оппозиционер Алексей Навальный, который также поставил президенту РФ "диагноз".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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