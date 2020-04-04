Пандемия китайского вируса привела к тому, что США оказались на первом месте по заражению

Число зараженных, по состоянию на 3 апреля, составляет более 245 тысяч человек, пишет Рoliteka.net. В это время, как говорится, "подсуетились" в России. Правительство данной страны направило в США самолет с медицинской помощью.

Данная тема не обошла стороной пользователей сети. Так, художник Сергей Елкин нарисовал меткую карикатуру. На изображении: президент РФ Владимир Путин завязывает на лице американской Статуи Свободы тканевую маску.

Почти за час публикация собрала около 400 реакций и немного комментариев.

"Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США", "Хотите узнать человека, поговорите с ним о Свободе", "не хватает кашляющей статуи Родины-мать", "В его случае лучше скотчем..", "И всё равно - не помогло!!", "С вас 300 долларов", - написали пользователи сети.

Напомним также, что Сергей Елкин не смог обойти стороной новость о том, что РФ на фоне эпидемии продала медицинское оборудование в США.

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, который решил забрать у тяжелобольного пациента аппарат ИВЛ, чтобы потом отправить его в Соединенные Штаты.

Напомним, обвал цен на рынке нефти, вызванный противоречиями между Саудовской Аравией и Россией, никак не остановить. Такого мнения придерживаются эксперты.

В сети обсудили данную ситуацию и изобразили разногласия между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также королем Саудовской Аравии - Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом меткой карикатурой.

На картинке Елкина указанные лица надували "нефтяной пузырь".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.