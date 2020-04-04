Россияне разнесли Владимира Путина за очередное нелепое распоряжение

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он продлил "нерабочий режим" до конца апреля.

Российский художник Сергей Елкин не смог обойти стороной этот конфуз и сделал новую карикатуру на Владимира Путина.

На ней можно увидеть разъяренного лидера Кремля, которого взбесила реакция россиян на его обращение.

"И это обращение вам не нравится? Да вам не угодишь!", - говорится в подписи к публикации.

Россияне с юмором отреагировали на новую карикатуру и отметили, что пусть Владимир Путин уже окончательно уходить из Кремля.

"Уходи уже, тогда угодишь", "Эта плешивая... не объявляет карантин потому, что после объявления он обязан компенсировать деньгами каждому человеку на этой территории финансовую помощь!", "Непонятно, за чей счет этот банкет?", "Надо начинать со слов "я устал, я ухожу". Тогда вся страна будет довольна", "Это не обращение, это какое то.....послание", - шутят они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что в РФ раскрыли тяжелый диагноз Путина.

Как оказалось, Россия в разгар эпидемии коварного китайского вируса продала в США медицинское оборудование.

Эту информацию официально подтвердили в Государственном департаменте США. Выяснилось, что 30 марта президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились в ходе телефонного звонка о медицинских поставках.

На нелепое распоряжение гневно отреагировал российский оппозиционер Алексей Навальный, который также поставил президенту РФ "диагноз".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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