Президент Российской Федерации Владимир Путин в очередной раз стал объектом для насмешек

Об этом пишет Politeka.net.

Громкий конфуз произошел во время федерального обращения Владимира Путина к россиянам из-за эпидемии китайского вируса.

На интересный момент обратил внимание российский блогер Роман Доброхотов.

Соответствующую публикацию Доброхотов сделал в своем личном микроблоге Twitter.

На скриншоте можно увидеть, как Владимир Путин во время обращения к россиянам держит руку под столом, что вызывает массу вопросов.

"А что Путин делает рукой под столом?", - шуточно подписал блогер скриншот.

"Оттягивает свой конец", "QR-код свой держит", "Захарову одергивает", "Путина пристегнули наручниками к столу", "Его беспокоит Гондурас... Говорили же ему: не трогай грязными руками", "Памперс проверяет - не протек ли?", "Вирус словил..в кулачке держит", "Рейтинг поднимает", "Держится за скрепу", "Путин объявил, что эта рука еще 30 дней будет нерабочей", "Поднимает Россию с колен!", "Живого из себя корчит", "Обнуляется", "Проверяет, не бабушка ли оно случайно", "Пальцы скрестил и говорит о сохранении зарплаты", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что в РФ раскрыли тяжелый диагноз Путина.

Как оказалось, Россия в разгар эпидемии коварного китайского вируса продала в США медицинское оборудование.

Эту информацию официально подтвердили в Государственном департаменте США. Выяснилось, что 30 марта президенты Дональд Трамп и Владимир Путин договорились в ходе телефонного звонка о медицинских поставках.

На нелепое распоряжение гневно отреагировал российский оппозиционер Алексей Навальный, который также поставил президенту РФ "диагноз".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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