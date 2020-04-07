В России, как и во многих странах, ввели карантин в связи с китайским вирусом
Теперь гражданам нельзя покидать жилье без особой необходимости, а также нужно носить маски в общественных местах, сообщает Politeka.net.
На днях полиция в Москве задержала местного жителя, который выгуливал собаку в парковой зоне на Патриарших прудах, которая закрыта до 1 мая.
По информации пресс-службы полиции, мужчина никак не реагировал на замечание, поэтому его задержали. При этом мужчине запретили завести собаку домой. К счастью, пес сам нашел дорогу.
Задержанным оказался гражданин по имени Иисус Воробьев.
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Данная ситуация не осталась без внимания пользователей сети. В частности, художник Сергей Елкин нарисовал меткую карикатуру.
За час публикация в Фейсбуке собрала почти 900 лайков и немного комментариев.
"У нас полиция сёрферов из моря изгоняла. Правда с берега кричали, в воду лезть не рискнули", "он по нефти так идет?", "а собака где?...)", "Мне скетч)) очень напомнил сцену из фильма "Побудь в моей шкуре" 2013", "а где собака-то? )", "идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков", "А где Платон?", "Ладно мужик бородатый и так нарушает, а мент почему без маски???", - написали пользователи сети.
Напомним, в Москве, Подмосковье и Калининграде режим всеобщей самоизоляции действует с 30 марта - людям запрещено выходить из дома, кроме как в больницы, магазины и для выгула собак.
Художник Сергей Елкин изобразил ситуацию и разместил картинку в своем Фейсбуке.
На карикатуре можно увидеть людей, которые ведут на поводках других людей, вставших на четвереньки. В это время проезжает полиция, из машины которой объявляют: "Разрешено гулять с собаками".
Напомним, РФ перебросила в Европу "помощь" против коронавируса, итальянцы в отчаянии.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился, обращаясь к россиянам из-за карантина.
Также Politeka писала, что Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.