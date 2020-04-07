Российский президент Владимир Путин вновь оказался в эпицентре внимания

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стал видеоролик с Владимиром Путиным, который был записан в его личном кабинете.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«Добрый день! Вы здоровы?»: В маске в кабинете Путина», - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи с юмором отреагировали на пафосную публикацию и предположили, что Владимир Путин продолжает прятаться в своем личном бункере под Москвой.

"В бункере все здоровы, спецпитаниею, тесты, врачей бригада дежурит день и ночь, тепло и уютно. Только к осени в стране по самым скромным подсчетам около 10 млн безработных, тогда ни бункеры, ни тысячи фсоошников не спасут", "А почему кабинет без окон?", "Это бункер в резиденции Ново-Огарёво", "Это какой из двойников, мы без вируса не можем разобраться", "В аптеках масок нет, а они в масках ходят", "А здесь-то зачем бронежилет?", "А что будет, когда маску эту снимет Путин, думаю увидем тоже самое или без маски он страшнее?", - шутят они в комментариях под постом Смирнова.

«Добрый день! Вы здоровы?»: В маске в кабинете Путина pic.twitter.com/jkKe5J7SmU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 5, 2020

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин запустил руку под стол и огорошил россиян выходкой. Конфуз произошел во время обращения президента к населению.

На скриншоте можно увидеть, как Владимир Путин во время обращения к россиянам держит руку под столом, что вызывает массу вопросов.

"Оттягивает свой конец", "QR-код свой держит", "Захарову одергивает", "Путина пристегнули наручниками к столу", "Его беспокоит Гондурас... Говорили же ему: не трогай грязными руками", "Памперс проверяет - не протек ли?", "Вирус словил..в кулачке держит", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.