Такой наглости еще не было

Владимир Путин, сидя в своем бункере, продолжает позориться перед россиянами

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин оконфузился, выражая поддержку зараженному китайским вирусом премьеру Британии Борису Джонсону.

Пафосную публикацию в своем личном микроблоге Twitter опубликовал обыкновенный кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь. От души желаю Вам скорейшего и полного выздоровления»: Путин отправил Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки», - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на пост Смирнова и предупредили Бориса Джонсона, что Владимир Путин может оптравить ему телеграмму с "Новичком".

"А тот начхал на деда в ответ", "Сгинь, нечистоплотный вирус", "Поддержать собственный народ в кризис дед не захотел...но из бункера идет подержка всего мира ..президента вселенной", "Пора организовать передачу "Вести из бункера", " Телеграмму с новичком. Все равно санкции никто не снимет. Зря старается", "Сначала Брексит, Новичок, а теперь я тебя уважаю? Изысканно. Россия - образец наиподлейшего, скотского, сволочного, лживого государства и, более того, русские этим гордятся", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин запустил руку под стол и огорошил россиян выходкой. Конфуз произошел во время обращения президента к населению.

На скриншоте можно увидеть, как Владимир Путин во время обращения к россиянам держит руку под столом, что вызывает массу вопросов.

"Оттягивает свой конец", "QR-код свой держит", "Захарову одергивает", "Путина пристегнули наручниками к столу", "Его беспокоит Гондурас... Говорили же ему: не трогай грязными руками", "Памперс проверяет - не протек ли?", "Вирус словил..в кулачке держит", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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