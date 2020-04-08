Стою на кассе с пачкой чипсов и бутылкой Кока-Колы и так неловко: люди с телегами гречи смотрят, как на дурака…
Объявление в приемной врача: "Просим пациентов не обмениваться симптомами. Это очень затрудняет диагноз"
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Идет мужик с гусем по центральной площади города. Гусь явно страдает диареей. Подходит к ним полицейский.
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— Мужчина, ну что ж такое? Центральная площадь, вы с гусем, он идет гадит.
— Ну и что? Вон посмотрите, вся площадь в голубях!
— Нуу! Голубь — это птица мира!
— Б*я буду! Мой гусь тоже войны не хочет!
***
— А вы правда дегенерат со справкой?
— Да.
— А скажите что-нибудь на дегенератском!
— Нет никакого вируса, сегодня в парк поедем семьей.
***
- Скажите, почему у вас цены в бизнес-класс и эконом настолько различаются?
- Все просто. Перед взлетом пассажиры бизнес-класса остаются в креслах, а эконом - выходят и толкают самолет.
***
- А что это ты про Машу сказал, что она "безумно красивая"?
– Ну, да, девка без ума, но красивая...
***
— Здравствуйте, Алексей! А вы уже работаете за еду?
— Нет.
— Понял. Через неделю я вам снова позвоню.
***
— Папа, скажи, а как понять, что ты влюбился?
— Ну, вот представь: смотришь на девушку, горло у тебя пересыхает, грудь сжимает так сильно, что даже дыхание перехватывает…
— Как коронавирус, что ли?
***
Срочно переснимаются фильмы про зомби апокалипсис. По уточненным данным, зомби ищут не мозги, а гречку с тушенкой.
Напомним, обращение Зеленского к украинцам обернулось громким конфузом, кадры позора.
Как сообщала Politeka, Путин рассмешил россиян конфузом с Лукашенко.
Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.