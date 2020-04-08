Стою на кассе с пачкой чипсов и бутылкой Кока-Колы и так неловко: люди с телегами гречи смотрят, как на дурака…

Объявление в приемной врача: "Просим пациентов не обмениваться симптомами. Это очень затрудняет диагноз"

***

Идет мужик с гусем по центральной площади города. Гусь явно страдает диареей. Подходит к ним полицейский.

— Мужчина, ну что ж такое? Центральная площадь, вы с гусем, он идет гадит.

— Ну и что? Вон посмотрите, вся площадь в голубях!

— Нуу! Голубь — это птица мира!

— Б*я буду! Мой гусь тоже войны не хочет!

***

— А вы правда дегенерат со справкой?

— Да.

— А скажите что-нибудь на дегенератском!

— Нет никакого вируса, сегодня в парк поедем семьей.

***

- Скажите, почему у вас цены в бизнес-класс и эконом настолько различаются?

- Все просто. Перед взлетом пассажиры бизнес-класса остаются в креслах, а эконом - выходят и толкают самолет.

***

- А что это ты про Машу сказал, что она "безумно красивая"?

– Ну, да, девка без ума, но красивая...

***

— Здравствуйте, Алексей! А вы уже работаете за еду?

— Нет.

— Понял. Через неделю я вам снова позвоню.

***

— Папа, скажи, а как понять, что ты влюбился?

— Ну, вот представь: смотришь на девушку, горло у тебя пересыхает, грудь сжимает так сильно, что даже дыхание перехватывает…

— Как коронавирус, что ли?

***

Срочно переснимаются фильмы про зомби апокалипсис. По уточненным данным, зомби ищут не мозги, а гречку с тушенкой.

Напомним, обращение Зеленского к украинцам обернулось громким конфузом, кадры позора.

Как сообщала Politeka, Путин рассмешил россиян конфузом с Лукашенко.

Также Politeka писала, что Свитолина неожиданно сменила ракетку на сковородку.