Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают эффектно насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля стал героем новой политической фотожабы популярного российского художника Сергея Елкина.

Свой новый шедевр художник посвятил эпидемии китайского вируса и обнулению президентских сроков Владимира Путина.

На фотожабе можно увидеть испуганного Владимира Путина, который спрятался за дверью после того, как россиян призвали оставаться дома из-за пандемии коварного вируса.

"Вы самоизолируйтесь, а я - самоустраняюсь!", - говорится в подписи к фотожабе.

Россияне с юмором отреагировали на новый шедевр Сергея Елкина и отметили, что Владимир Путин, скорее всего, самообнулится, пока простые люди выполняют нормы карантина.

"Сам с собой", "Всегда ору как мило он его рисует. Такой няшка, такой усипусичный, такой милый, его даже пожалеть хочется", "Главное, вовремя смыться!", "История повторяется спустя столько лет. Где его потом искать? В Аргентине?!", "Самообнулится", "Вот так и выглядит Россия без Путина", "Кто-то его еще уважает?", "Главное нос соответствует действительности! Этого у нашего горе-царя не занимать", - шутят они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Путин оконфузился с подарком для премьера. На этот раз лидер Кремля опозорился, выражая поддержку зараженному китайским вирусом премьеру Британии Борису Джонсону.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь. От души желаю Вам скорейшего и полного выздоровления»: Путин отправил Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки», - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на пост Смирнова и предупредили Бориса Джонсона, что Владимир Путин может оптравить ему телеграмму с "Новичком".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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