Российский президент Владимир Путин продолжает подогревать различные теории заговора

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, социальные сети смутил тот факт, что Владимир Путин появился в одинаковом костюме сразу в трех обращениях к россиянам.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter опубликовал блогер под псевдонимом "Шило в стенку".

"Ребят, я понимаю, что это уже не оч смешно. Но сегодня Путин появился в том же костюме, в котором записывал обра обращения по вирусу. Тот же пиджак, тот же галстук. Только свет немного другой на одном из обращений, поэтому кажется, что цвет другой (но это не так)", - говорится в подписи к опубликованным скриншотам из обращений Путина.

Россияне неоднозначно отреагировали на пост блогера и предположили, что Владимир Путин давно не появлялся на публике, а все видеоролики были заранее записаны.

"Россией правят видеозаписи Путина", "Все обращения записал ещё в конце 2019 перед новым годом", "Может у него просто сотни одинаковых костюмов", "Новая модель: консервный", "Просто костюмчик прикольный, и каждый двойник хочет его поносить в порядке очереди", "Другая версия: Путина заперли где-то, где скудный запас одежды. Так что у него просто нет другого пиджака и галстука", "Может это репортажи не из бункера, а из его мавзолея? И Лебединое Большой театр уже транслировал, хоть и на ютюбе, но транслировал", "Дед на карантине. Исподни даже не меняет", "Засухарился в одном из бункеров", - шутят они в комментариях.



Ранее мы рассказывали, что Путин оконфузился с подарком для премьера. На этот раз лидер Кремля опозорился, выражая поддержку зараженному китайским вирусом премьеру Британии Борису Джонсону.

«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь. От души желаю Вам скорейшего и полного выздоровления»: Путин отправил Борису Джонсону телеграмму со словами поддержки», - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на пост Смирнова и предупредили Бориса Джонсона, что Владимир Путин может оптравить ему телеграмму с "Новичком".

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

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