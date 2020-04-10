Одна из харьковских наливаек решила позаботиться о постоянных клиентах необычным способом

Фото с объявлением из магазина опубликовали на харьковской странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Владельцы одного из магазинов решили с юмором подойти к карантину и ограничивающим мероприятиям. Они вывесили у себя в заведении объявление, призывающее покупать больше алкоголя, чтобы не бегать в магазин по несколько раз.

«Возьми литр и сиди дома, а не приходи 10 раз за соткой! Не помогай вирусу», - призывают неизвестные креативщики.

Такой необычный маркетинг оценили читатели паблика. Они отметили, что идея объявления интересная.

«Так сколько не возьми, все равно бежать) железный закон)», «Все чётко, внятно и доходчиво», «А вот интересно, как же там с харьковскими наливайками сейчас?», «Было бы за что взять», «Все грамотно написано, нефиг бегать каждый день, а так литр выпил и проснулся послезавтра. Если вообще проснулся», «Это не харьковский сленг. Это где-то на западной», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что карантинные ограничения высмеяли в сети, создав смешные мэмы. Меткие фотожабы на эту тему насмешили сеть. Так, на известных картинах был прифотошоплен человек в маске, который просит расходиться людей на каких-либо массовых собраниях. А вот на картине с Аленушкой человек в костюме просит оставаться на своем месте.

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