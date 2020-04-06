Треба ж додуматися до такого

В одному з відділень російського Ощадбанку дивно підійшли до виконання закону про дистанцію

Кумедне відео з банку опублікували на Facebook-сторінці Mash. Відзначається, що в багатьох банках з'явилися помаранчеві лінії на підлозі, за які не можна заступати. Гроші і паспорт у результаті співробітникам банку і клієнтам доводиться кидати один в одного.

На відео видно, як клієнтка банку заходить у приміщення, але її просять відійти і стати за лінію. Потім вона кидає паспорт в касирку, а та у відповідь кинула гроші на підлогу і, як результат, частина з них опинилася на підлозі. Клієнтка підбирає гроші з підлоги і скаржиться на погане обслуговування. Навздогін співробітники банку стали нагадувати жінці, що зараз карантин, який оголосив Володимир Путін, тому треба сидіти вдома.

Обслуживание в Сбербанке во время карантина В одном из отделений Сбербанка сейчас так Предписанная законом дистанция в полтора метра, оранжевые линии на полу, за которые нельзя заступать. Ну а паспорт и деньги кидаются туда и обратно, как учебники на перемене. всё, что нас не убивает, делает нас сильнее, ловче и изобретательнее Gepostet von Mash/Мэш am Freitag, 3. April 2020

В мережі відео викликало безліч негативних коментарів. Росіяни в шоці від обслуговування у вітчизняних банках.

«В нормальних банках, один стоїть біля касира, а от наступним потрібно стояти біля червоної риси і чекати своєї черги, а такий жах я бачу перший раз»,

«Дали припис, виконувати треба. Невже не можна включити мізки і як виконувати, щоб клієнти не виглядали пригніченими, а співробітники без мізків ці»,

«Ось як покупцям здачу давати потрібно»,

«Це взагалі клініка!!! Приниження людської гідності!!!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що росіяни на карантині сходять з розуму, фотожаба підірвала мережу: «Хто ж тебе вигулює?».

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