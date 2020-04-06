В одному з відділень російського Ощадбанку дивно підійшли до виконання закону про дистанцію
Кумедне відео з банку опублікували на Facebook-сторінці Mash. Відзначається, що в багатьох банках з'явилися помаранчеві лінії на підлозі, за які не можна заступати. Гроші і паспорт у результаті співробітникам банку і клієнтам доводиться кидати один в одного.
На відео видно, як клієнтка банку заходить у приміщення, але її просять відійти і стати за лінію. Потім вона кидає паспорт в касирку, а та у відповідь кинула гроші на підлогу і, як результат, частина з них опинилася на підлозі. Клієнтка підбирає гроші з підлоги і скаржиться на погане обслуговування. Навздогін співробітники банку стали нагадувати жінці, що зараз карантин, який оголосив Володимир Путін, тому треба сидіти вдома.
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В мережі відео викликало безліч негативних коментарів. Росіяни в шоці від обслуговування у вітчизняних банках.
«В нормальних банках, один стоїть біля касира, а от наступним потрібно стояти біля червоної риси і чекати своєї черги, а такий жах я бачу перший раз»,
«Дали припис, виконувати треба. Невже не можна включити мізки і як виконувати, щоб клієнти не виглядали пригніченими, а співробітники без мізків ці»,
«Ось як покупцям здачу давати потрібно»,
«Це взагалі клініка!!! Приниження людської гідності!!!», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що росіяни на карантині сходять з розуму, фотожаба підірвала мережу: «Хто ж тебе вигулює?».
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