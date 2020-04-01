Екс-президент України Петро Порошенко став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, вчора ввечері в соціальних мережах з'явився нібито кадр з прямого ефіру телеканалу "Прямий", на якому зображений п'ятий президент України.

Комічності ситуації додав напис на скріншоті "П'яний президент України" замість "П'ятого президента". Спершу про це написав Telegram-канал Klymenko Time.

"Гуляє такий скрін по мережі. Когось сегодня звільнять на каналі Петра Олексійовича. Хоча не факт, що вони написали неправду, до речі", - сказано в публікації.

Користувачі почали активно коментувати "ляп" журналістів, але пізніше з'ясувалося, що це фейк. Оригінальний стоп-кадр з відеотрансляції обробили в відеоредакторі і опублікували в соціальних мережах.

"Друзі, ну з "п'яним президентом України" Петром Порошенком - таки фейк, перевірили на YouTube "Прямого". Але вечір став трохи веселіше ", - пізніше повідомили в Klymenko Time.

"Кажуть, що правда...", "Зате Еріку не вбивав", "Ти як в тому фільмі про Івана Васильовича: та ти ніяк не вгамуєшся?", "Ржачный фейк", "Зручна річ - респіратор, і туди, і звідти захищає", "Я, до речі, не здивований", - жартували користувачі коментарів під публікаціями.

Раніше ми розповідали про те, що Зеленський у змові з Порошенком і "Голосом" змусив Раду прийняти закон про землю. За ухвалення документа проголосували 259 нардепів.

Так, фракція "Слуга народу" віддала 206 голосів, "Європейська солідарність" - 23 голоси, "Голос" - 13, депутатська група "Довіра" - 12 і 5 голосів від позафракційних. При цьому фракції ОПЗЖ, "Батьківщина" і депутатська група "За майбутнє" не підтримали прийняття закону.

Перед цим на засіданні Ради президент Володимир Зеленський взяв слово і заявив про важливість відкриття ринку землі і прийняття так званого "антиколомойского" закону для того, щоб Україна отримала допомогу від МВФ.

Нагадаємо, "Доктор Лектер": Порошенко прийшов у Раду у "панамському респіраторі" і затьмарив Тимошенко.

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