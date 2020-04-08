Такого нахабства ще не було

Володимир Путін, сидячи в своєму бункері, продовжує ганьбитися перед росіянами

Про це пише Politeka.net.

На цей раз Володимир Путін осоромився, висловлюючи підтримку зараженому китайським вірусом прем'єру Британії Борису Джонсону.

Пафосну публікацію у своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував звичайний кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

«Хотів би висловити свою щиру підтримку в цей непростий для Вас момент. Упевнений, що Ваші енергія, оптимізм і почуття гумору допоможуть перемогти хворобу. Від душі бажаю Вам якнайшвидшого і повного одужання»: Путін відправив Борису Джонсону телеграму зі словами підтримки», - йдеться в публікації.

Росіяни з гумором відреагували на пост Смирнова і попередили Бориса Джонсона, що Володимир Путін може надіслати йому телеграму з "Новачком".

"А той начхав на діда у відповідь", "Згинь, непорядний вірус", "Підтримати власний народ в кризу дід не захотів...але з бункера йде підтримка всього світу ..президента всесвіту", "Пора організувати передачу "Вісті з бункера", " Телеграму з новачком. Все одно санкції ніхто не зніме. Даремно старається", "Спочатку Брекзіт, Новачок, а тепер я тебе поважаю? Вишукано. Росія - зразок брехливої держави і, більше того, росіяни цим пишаються", - написали вони в комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін запустив руку під стіл і приголомшив росіян витівкою. Конфуз стався під час звернення президента до населення.

На скріншоті можна побачити, як Володимир Путін під час звернення до росіян тримає руку під столом, що викликає масу питань.

"Відтягує свій кінець", "QR-код тримає свій", "Захарову осмикує", "Путіна пристебнули наручниками до столу", "Його турбує Гондурас... Казали ж йому: не торкатися брудними руками", "Памперс перевіряє - не протек чи?", "Зловив вірус..в кулачку тримає", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.